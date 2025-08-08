Нацбанк высказался о ситуации с ценами на шоколад и кофе

В Национальном банке Беларуси высказались о ситуации с ценами на шоколад и кофе. Информацию опубликовали на сайте главного финрегулятора страны.
В частности, в аналитическом отчете Нацбанка о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, сказано, что кофе и шоколад стали лидерами подорожания в Беларуси в июне.
Рост цен на июнь 2025 года в годовом выражении составил: +30,1% на кофе и +41,1% — на шоколад.
Отмечается, что на динамику инфляционных процессов в Беларуси повлияли повышенный уровень цен в России в совокупности с динамикой курса белорусского рубля по отношению к российской валюте, а также подорожание на внешних рынках кофе, кондитерских изделий и т.д. Определенное влияние было оказано также корректировкой системы ценового регулирования.
Также мы писали, что кофе, шоколад и плодоовощная продукция стали лидерами подорожания в Беларуси за год.
Еще МАРТ назвал топ-3 промтоваров, которые раскупают белорусы.