Нацбанк высказался о ситуации с ценами на шоколад и кофе

Отмечается, что на динамику инфляционных процессов в Беларуси повлияли повышенный уровень цен в России в совокупности с динамикой курса белорусского рубля по отношению к российской валюте, а также подорожание на внешних рынках кофе, кондитерских изделий и т.д. Определенное влияние было оказано также корректировкой системы ценового регулирования.