Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк высказался о ситуации с ценами на шоколад и кофе

Нацбанк озвучил ситуацию с ценами на шоколад и кофе.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси высказались о ситуации с ценами на шоколад и кофе. Информацию опубликовали на сайте главного финрегулятора страны.

В частности, в аналитическом отчете Нацбанка о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, сказано, что кофе и шоколад стали лидерами подорожания в Беларуси в июне.

Рост цен на июнь 2025 года в годовом выражении составил: +30,1% на кофе и +41,1% — на шоколад.

Отмечается, что на динамику инфляционных процессов в Беларуси повлияли повышенный уровень цен в России в совокупности с динамикой курса белорусского рубля по отношению к российской валюте, а также подорожание на внешних рынках кофе, кондитерских изделий и т.д. Определенное влияние было оказано также корректировкой системы ценового регулирования.

Также мы писали, что кофе, шоколад и плодоовощная продукция стали лидерами подорожания в Беларуси за год.

Еще МАРТ назвал топ-3 промтоваров, которые раскупают белорусы.