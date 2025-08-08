Ричмонд
В ЦБ исключили введение запрета на снятие наличных с депозитов

Алексей Заботкин заявил, что запрет на снятие наличных с депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы.

Источник: Аргументы и факты

Установить запрет на снятие наличных с депозитов невозможно, поскольку это будет означать негативные последствия для экономики, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики», — написал Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора в ответ на вопрос пользователя.

Он добавил, что в Центробанке неоднократно говорили об этом.

Ранее эксперт Марина Куликова рассказала, куда выгоднее вложить сбережения в 2025 году. По ее словам, 40% сбережений стоит направить в облигации с привязкой к инфляции, еще 40% — на банковские вклады и 20% — в драгоценные металлы.