В Беларуси за первое полугодие 2025 года газифицировано природным газом 5,4 тыс. квартир

По итогам работы за I полугодие 2025 года в сельхозфилиалах газоснабжающих организаций темп роста валовой продукции в сопоставимых ценах составил 108,9%. Поголовье крупного рогатого скота составило 35,1 тыс. голов, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Реализация молока увеличилась на 11,6% (или на 4,7 тыс. т).-0-