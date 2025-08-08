В Беларуси за первое полугодие 2025 года газифицировано природным газом 5,4 тыс. квартир

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации ГПО «Белтопгаз» в январе — июне обеспечили бесперебойное и безаварийное снабжение потребителей природным и сжиженным газом, торфяной продукцией в востребованных объемах. Об этом в ходе заседания совета «Белтопгаза» сообщил гендиректор производственного объединения Валерий Ковалев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГПО «Белтопгаз».
«В первом полугодии 2025 года организациями объединения “Белтопгаз” обеспечено бесперебойное и безаварийное снабжение потребителей природным и сжиженным газом, торфяной продукцией в востребованных объемах. В целом по объединению выполнены все целевые и ключевые показатели эффективности работы», — отметил Ковалев.
За январь — июнь через газораспределительную систему объединения поставлено порядка 8,8 млрд. куб.м газа. Введено в эксплуатацию 364,2 км газопроводов, газифицировано природным газом 5,4 тыс. квартир. Газифицировано 7 сельских населенных пунктов, в том числе 2 агрогородка. Проведено комплексное приборное обследование более 4-х тыс. км газопроводов.
Организациями торфяной промышленности на 1 июля добыто 520 тыс. т торфа, произведено более 340 тыс. т топливных брикетов и сушенки, а также порядка 89 тыс. т торфяной продукции не топливного назначения.
По итогам работы за I полугодие 2025 года в сельхозфилиалах газоснабжающих организаций темп роста валовой продукции в сопоставимых ценах составил 108,9%. Поголовье крупного рогатого скота составило 35,1 тыс. голов, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Реализация молока увеличилась на 11,6% (или на 4,7 тыс. т).-0-