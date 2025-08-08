ЦБ прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в РФ

«Оценка по последней недельной точке на 8,9% год к году, текущий темп роста цен в пересчете на год — ниже. Годовая инфляция продолжит замедляться», — написал Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора, когда отвечал на вопрос пользователя.