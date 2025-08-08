Ричмонд
ЦБ прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в РФ

Согласно прогнозу ЦБ, к концу 2025 года инфляция снизится до 6−7%.

Источник: Аргументы и факты

Годовая инфляция в России замедлилась на 8,9% и будет продолжать снижаться, сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Оценка по последней недельной точке на 8,9% год к году, текущий темп роста цен в пересчете на год — ниже. Годовая инфляция продолжит замедляться», — написал Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора, когда отвечал на вопрос пользователя.

Согласно прогнозу Банка РФ, к концу 2025 года инфляция снизится до 6−7%.

Ранее сообщалось, что Алексей Заботкин исключил установление запрета на снятие наличных с депозитов. По его словам, такая мера будет иметь негативные последствия для экономики.