Россия начала строительство первой АЭС для Казахстана

Казахстан и Россия приступили к возведению атомной электростанции (АЭС) в поселке Улькен в Алматинской области Республики Казахстан, сообщает информирует ТАСС.
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что корпорация предлагает построить по-настоящему флагманскую разработку рынка атомных технологий". По его словам, данный проект станет приоритетным для Росатома, при этом проект предполагает поставку современнейшего реактора ВВЭР-1200.
Ранее казахстанские власти избрали «Росатом» генеральным подрядчиком для сооружения первой АЭС, поскольку другие компании не сумели предложить государству столь выгодных в ценовом отношении условий.
До этого поступила информация, что власти Казахстана определили местом сооружения первой в стране АЭС поселок Улькен, расположенный в Алматинской области.
