Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 9 августа

Национальным банком были определены курсы валют на 9 августа, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не были скорректированы.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 9 августа, Национальный банк назвал следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9905 белорусского рубля, 1 евро — 3,4905 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7138 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 8 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 9 августа, не изменились.
