Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 9 августа

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 9 августа, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком были определены курсы валют на 9 августа, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не были скорректированы.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 9 августа, Национальный банк назвал следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9905 белорусского рубля, 1 евро — 3,4905 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7138 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 8 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 9 августа, не изменились.

Еще белорусам сказали об изменениях в трудовом законодательстве: «Поощрительный отпуск, доплаты за контракт, оплачиваемые дополнительные выходные».