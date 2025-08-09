Раскрыты демоверсии экзаменов для претендующих на гражданство России

В ведомстве пояснили, что экзаменационное испытание по русскому языку для целей получения гражданства организуется в устном и письменном форматах, экзамен по истории России и основам законодательства РФ — в письменном, в том числе с применением компьютерных и дистанционных технологий. Максимальная длительность каждого экзамена составляет 90 минут. Экзамен по русскому языку содержит 35 заданий: 5 на говорение (устная часть), 6 по аудированию, 6 по чтению, 2 письменных задания и 16 по грамматике и лексике.