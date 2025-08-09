Раскрыты демоверсии экзаменов для претендующих на гражданство России

Рособрнадзор обнародовал демонстрационные материалы экзаменационных испытаний для иностранных граждан, претендующих на оформление российского гражданства. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Данные материалы размещены на портале Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Это демоверсии и спецификации экзаменов по русскому языку, а также по истории России и основам законодательства РФ, обязательных к сдаче для иностранных претендентов на российский паспорт. Начиная с 9 августа указанные экзамены будут проводиться согласно новому регламенту, утвержденному постановлением правительства РФ от 31 июля 2025 года № 1136.
В ведомстве пояснили, что экзаменационное испытание по русскому языку для целей получения гражданства организуется в устном и письменном форматах, экзамен по истории России и основам законодательства РФ — в письменном, в том числе с применением компьютерных и дистанционных технологий. Максимальная длительность каждого экзамена составляет 90 минут. Экзамен по русскому языку содержит 35 заданий: 5 на говорение (устная часть), 6 по аудированию, 6 по чтению, 2 письменных задания и 16 по грамматике и лексике.
Согласно данным ведомства, экзамен по истории России и основам законодательства РФ включает 36 заданий: 18 по истории и 18 по основам законодательства. Задания исторического блока проверяют знание ключевых фактов и событий отечественной истории с IX столетия по настоящее время, осведомленность о выдающихся деятелях российской науки и культуры, основных национально-культурных и религиозных традициях российского общества.
Как отметили в Рособрнадзоре, задания по основам законодательства РФ контролируют знание баз конституционного строя Российской Федерации, главных принципов трудового, гражданского и семейного права РФ, правил въезда и выезда из России, постоянного проживания на территории Российской Федерации, сроков постановки на миграционный учет, перечня документов, необходимых для легального проживания и трудовой деятельности в РФ, оснований оформления и утраты гражданства Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что контрольно-измерительные материалы для экзаменов формируются из закрытого банка заданий ФИПИ, который будет систематически обновляться и пополняться.