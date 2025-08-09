Названо условие для сокращения Индией импорта нефти из России

Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии в связи с ее закупками российской нефти. Она вступит в силу для товаров, поступивших спустя 21 день после подписания указа. США также оставили за собой право ввести аналогичную 25-процентную пошлину на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Помимо этой пошлины против Индии, начиная с 7 августа, действует «взаимная» 25-процентная пошлина.