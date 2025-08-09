Названо условие для сокращения Индией импорта нефти из России

Индия готова сократить закупки российской нефти и рассматривает сделки с другими странами, включая США, при условии сопоставимых цен, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
«Индия также сохраняет готовность к снижению объемов импорта нефти из России и открыта для заключения контрактов с другими странами, в том числе с США, если сможет обеспечить схожие ценовые условия», — следует из публикации.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии в связи с ее закупками российской нефти. Она вступит в силу для товаров, поступивших спустя 21 день после подписания указа. США также оставили за собой право ввести аналогичную 25-процентную пошлину на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Помимо этой пошлины против Индии, начиная с 7 августа, действует «взаимная» 25-процентная пошлина.
МИД Индии отреагировал достаточно оперативно, заявив, что Нью-Дели считает действия США «несправедливыми, необоснованными и неразумными», и примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов. В ведомстве напомнили, что индийский импорт основан на рыночных факторах, и его цель — обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд жителей страны.
