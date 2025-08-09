Мосбиржа: рынок акций РФ прибавил 2,5% после заявлений Трампа

Согласно данным Московской биржи, российские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост на вечерних торгах в пятницу, увеличившись на 2,5% после выступления американского президента Дональда Трампа.
По состоянию на 23:30 по московскому времени рублевый индекс Московской биржи демонстрировал рост на 2,53%, достигнув отметки 2949,20 пунктов, при этом примерно 1% прироста был обеспечен реакцией на актуальные новостные события.
Напомним, что Трамп подтвердил обоюдную заинтересованность в скорейшей встрече с российским главой Владимиром Путиным, указав, что подготовке мешают только соображения безопасности. По украинскому вопросу президент США назвал возможный обмен территориями сложным, но перспективным для обеих стран, отметив значительные подвижки в мирном урегулировании.
Ранее Трамп заявил о последовательном применении пословицы «доверяй, но проверяй» во взаимоотношениях со всеми зарубежными руководителями, включая союзнические государства.