Дачникам рассказали, чем может обернуться выращивание могильника на участке

В России ввели уголовную ответственность за выращивание могильника на даче.

Источник: Комсомольская правда

Выращивание более 10 кустов могильника на дачном участке влечет за собой уголовную ответственность для владельца. Об этом свидетельствует правительственный документ, который изучило РИА Новости.

Растение гармала обыкновенная (могильник) включено в список контролируемых в РФ видов, содержащих наркотические, психотропные вещества или их прекурсоры.

Это многолетнее дикорастущее растение представлено в России двумя видами из шести известных. Все элементы гармалы ядовиты, особенно цветки, богатые алкалоидами.

В 2024 году к этому перечню добавились ипомея трехцветная и турбина щитковидная.

Для каждого из этих растений установлены критерии крупного и особо крупного размера культивации, нарушение которых влечёт уголовную ответственность по ст. 231 УК РФ, касающейся незаконного выращивания наркосодержащих растений.

Ранее KP.RU рассказал о штрафе за выращивание ипомеи на дачном участке.