Работодатели Владивостока не различают дипломы

Во Владивостоке 75% работодателей не видят разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами при найме, сообщает SuperJob. Однако в каждой девятой компании диплом бакалавра считают эквивалентом неполного высшего образования, а 13% рекрутеров приравнивают бакалавров к выпускникам колледжей, что снижает их шансы на рынке труда.
С 1996 года Россия перешла на Болонскую систему, разделив высшее образование на бакалавриат и магистратуру. Среди горожан мнения разделились: 45% поддерживают равенство бакалавров, магистров и специалистов при трудоустройстве, 15% считают бакалавриат неполным высшим, а 13% ставят бакалавров в один ряд с выпускниками колледжей. Старшее поколение реже признаёт равенство этих уровней образования.
Большинство бакалавров (84%) настаивают на равных возможностях с магистрами и специалистами, чтобы не уступать в конкурентной борьбе. Споры о статусе бакалавриата продолжают влиять на рынок труда, подчёркивая необходимость единого подхода к оценке дипломов.