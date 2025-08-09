Работодатели Владивостока не различают дипломы

Во Владивостоке 75% работодателей не видят разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами при найме, сообщает SuperJob. Однако в каждой девятой компании диплом бакалавра считают эквивалентом неполного высшего образования, а 13% рекрутеров приравнивают бакалавров к выпускникам колледжей, что снижает их шансы на рынке труда.