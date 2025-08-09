В Казахстане осталось запасов угля примерно на 300 лет

Уголь остается основой энергобаланса Казахстана, обеспечивая около 50% потребления первичной энергии и 80% тепловой энергии, приводят слова отчета аналитики канала OilGazK. Доля угольной отрасли в ВВП страны составляет 0,7−1,1%, а в занятости — около 0,5%, что эквивалентно 33 тыс. рабочих мест. Несмотря на постепенное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и углехимии, уголь сохранит свою значимость в ближайшие 15−20 лет.
Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году мировая добыча угля достигла рекордных 9,15 млрд тонн. После пиковых цен 2022 года мировой рынок стабилизировался: по прогнозам Всемирного банка, в 2025 году стоимость угля снизится на 27% до $100 за тонну, а в 2026 году — еще на 5% до $95 за тонну.
В Казахстане цены на уголь для энергетики в сентябре 2024 года выросли на 9,8% по сравнению с 2024 годом, достигнув 17 676 тенге за тонну. Для населения стоимость варьируется от 8 тыс. до 26 тыс. тенге за тонну в зависимости от региона. Коммунально-бытовой уголь (КБУ), как социально значимый товар, находится под особым контролем государства.
Биржевая торговля КБУ остается важным механизмом для обеспечения прозрачности цен. В первом полугодии 2025 года спрос на уголь составил 1,095 млн тонн, предложение — 543 тыс. тонн, а объем сделок превысил 290 тыс. тонн. Наибольшая активность наблюдалась в январе и апреле. Несмотря на высокую разницу между спросом (652 тыс. тонн) и предложением (252 тыс. тонн), биржевые механизмы сохраняют доверие участников рынка.
Для дальнейшего развития сектора требуется усиление контроля над объемами КБУ, совершенствование торговых механизмов и борьба с алгоритмическими торговыми роботами. Эти меры помогут стабилизировать рынок и обеспечить доступность угля для населения.