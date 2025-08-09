В Казахстане осталось запасов угля примерно на 300 лет

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году мировая добыча угля достигла рекордных 9,15 млрд тонн. После пиковых цен 2022 года мировой рынок стабилизировался: по прогнозам Всемирного банка, в 2025 году стоимость угля снизится на 27% до $100 за тонну, а в 2026 году — еще на 5% до $95 за тонну.