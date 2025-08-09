В российском бюджете пропишут готовность к миру

На тему оборонных расходов в российском бюджете с начала СВО на Украине фактически было наложено табу. За три с лишним года впервые о ней заговорил сам президент. 27 июня на пресс-конференции в Минске Путин рассказал, что РФ тратит на военные нужды 6,3% ВВП, или 13,5 трлн рублей. «Много это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которую мы должны решать. И мы решаем ее достойно», — убежден президент.