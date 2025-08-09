Город-спутник Владивостока получит 2,4 трлн рублей

В Приморье стартует реализация амбициозного проекта города-спутника Владивостока на полуострове Де-Фриз, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Общая стоимость проекта оценивается в 2,45 трлн рублей, из которых 649 млрд выделит бюджет, а 1,801 трлн привлекут от частных инвесторов. Первый этап строительства начнётся уже в этом году и завершится к 2030 году, рассказал руководитель инвестиционного департамента КРДВ Дмитрий Романцов на Дне инвестора в Москве.
Территория площадью 2,2 тыс. га разделена на 11 участков: 9 для рекреационных зон и 2 для жилой застройки. До конца 2025 года КРДВ планирует собрать концепции развития от инвесторов и заключить инвестиционные соглашения. Интерес к проекту проявили компании из Китая и Индии.
Соглашение о создании города-спутника, расположенного в 30 км от Владивостока, было подписано на ВЭФ-2021. Проект станет частью развития Владивостокской агломерации и предусматривает 1,8 млн кв. м жилья для 80 тыс. жителей. Однако высокая ключевая ставка и рост сметы с 300 млрд до 2,4 трлн рублей сместили сроки завершения до 2055 года.