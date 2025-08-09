Город-спутник Владивостока получит 2,4 трлн рублей

В Приморье стартует реализация амбициозного проекта города-спутника Владивостока на полуострове Де-Фриз, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Общая стоимость проекта оценивается в 2,45 трлн рублей, из которых 649 млрд выделит бюджет, а 1,801 трлн привлекут от частных инвесторов. Первый этап строительства начнётся уже в этом году и завершится к 2030 году, рассказал руководитель инвестиционного департамента КРДВ Дмитрий Романцов на Дне инвестора в Москве.