«Росатом» готов работать с казахстанскими поставщиками для АЭС

Глава «Росатома» сообщил, что накануне начато строительство первой атомной электростанции в Алматинской области. Стороны обсудили обеспечение казахстанского содержания в товарах и услугах, использование отечественного оборудования и материалов, привлечение местных специалистов и обмен опытом.

«Также был поднят вопрос локализации процессов ядерно-топливного цикла и формирования международного консорциума с участием ведущих казахстанских и зарубежных партнеров. Российская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации при строительстве АЭС», — сообщили в правительстве.

Напомним, «Росатом» стал лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. Она появится на берегу озера Балхаш и будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт — этого хватит, чтобы обеспечить электричеством несколько крупных городов. Запустить станцию планируют в 2035—2036 годах, а минимальная стоимость проекта оценивается в $14 млрд.