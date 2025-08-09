«Росатом» готов работать с казахстанскими поставщиками для АЭС

Глава «Росатома» сообщил, что накануне начато строительство первой атомной электростанции в Алматинской области. Стороны обсудили обеспечение казахстанского содержания в товарах и услугах, использование отечественного оборудования и материалов, привлечение местных специалистов и обмен опытом.
«Также был поднят вопрос локализации процессов ядерно-топливного цикла и формирования международного консорциума с участием ведущих казахстанских и зарубежных партнеров. Российская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации при строительстве АЭС», — сообщили в правительстве.
Олжас Бектенов отметил, что реализация проекта находится на контроле президента, а правительство окажет необходимое содействие.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил ранее на Петербургском международном экономическом форуме, что Россия построит Казахстану и Узбекистану "лучшие АЭС в мире.
Строительство АЭС стартовало 8 августа в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области. Перед началом строительства казахстанцам показали макет будущей АЭС. А глава «Росатома» пообещал, что поселок Улькен теперь станет одним из самых привлекательных мест для проживания в Казахстане.
Между тем, Казахстан ведет переговоры с Россией по финансированию АЭС «Росатома» в РК. Также стало известно о том, что «Самрук-Казына» передаст атомную «дочку» в госсобственность.