Монеты номиналом 50 и 100 рублей появятся в Беларуси

Национальным банком Беларуси будут выпущены новые монеты номиналом 50 и 100 белорусских рублей, сообщили в пресс-службе главного финрегулятора страны.
Речь идет о выпуске новых золотых слитковых монет «Славянка». Монеты по 50 и 100 рублей «Славянка» Нацбанк выпустит в обращение с 11 августа.
Монеты по 50 рублей будут весить 7,78 грамма, их диаметр составит 21,9 миллиметра. Монеты номиналом 100 рублей будут и в два раза тяжелее — 15,55 грамма составит их масса, а диаметр — 27,9 миллиметра. В обоих случаях монеты будут изготовлены из золота 999,9 пробы, тираж — 3000 штук.
На аверсе монеты будет изображен государственный герб Беларуси. На реверсе — портрет славянской женщины с младенцем на руках, двумя райскими птицами по сторонам, дополняющими духовную составляющую композиции.
К слову, слитковые монеты «Славянка» 2025 года выпуска будут чеканить в Гомеле на предприятии «Кристалл» качеством анциркулейтед. Ранее памятные монеты чеканили в том числе в Казахстане.
