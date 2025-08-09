Монеты номиналом 50 и 100 рублей появятся в Беларуси

Монеты по 50 рублей будут весить 7,78 грамма, их диаметр составит 21,9 миллиметра. Монеты номиналом 100 рублей будут и в два раза тяжелее — 15,55 грамма составит их масса, а диаметр — 27,9 миллиметра. В обоих случаях монеты будут изготовлены из золота 999,9 пробы, тираж — 3000 штук.