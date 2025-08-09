Ричмонд
Монеты номиналом 50 и 100 рублей появятся в Беларуси

Нацбанк объявил о выпуске монет 50 и 100 рублей в Беларуси.

Национальным банком Беларуси будут выпущены новые монеты номиналом 50 и 100 белорусских рублей, сообщили в пресс-службе главного финрегулятора страны.

Речь идет о выпуске новых золотых слитковых монет «Славянка». Монеты по 50 и 100 рублей «Славянка» Нацбанк выпустит в обращение с 11 августа.

Монеты по 50 рублей будут весить 7,78 грамма, их диаметр составит 21,9 миллиметра. Монеты номиналом 100 рублей будут и в два раза тяжелее — 15,55 грамма составит их масса, а диаметр — 27,9 миллиметра. В обоих случаях монеты будут изготовлены из золота 999,9 пробы, тираж — 3000 штук.

На аверсе монеты будет изображен государственный герб Беларуси. На реверсе — портрет славянской женщины с младенцем на руках, двумя райскими птицами по сторонам, дополняющими духовную составляющую композиции.

К слову, слитковые монеты «Славянка» 2025 года выпуска будут чеканить в Гомеле на предприятии «Кристалл» качеством анциркулейтед. Ранее памятные монеты чеканили в том числе в Казахстане.

