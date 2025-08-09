Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самозапретом на кредиты воспользовались 73 тыс. узбекистанцев

По состоянию на 1 августа 2025 года более 73,3 тыс. узбекистанцев воспользовались услугой самозапрета на оформление кредитов, сообщили Kursiv Uzbekistan в Кредитно-информационном аналитическом центре (КИАЦ).

Наиболее популярным сервис самозапрета оказался среди граждан возрастом от 26 до 35 лет (34% всех заявок на самозапрет). Пока женщины пользуются услугой значительно реже мужчин. На долю узбекистанок приходится только 30% заявлений о самозапрете займов.

Возможность ограничить оформление кредитных сделок на свое имя появилась у граждан республики в начале июня. Установить самозапрет можно в центрах государственных услуг, через единый портал интерактивных государственных услуг или напрямую через КИАЦ.

Сервис в первую очередь направлен на защиту от мошеннических схем, при которых злоумышленники оформляли кредиты на узбекистанцев без их ведома. Для отмены самозапрета понадобится письменное или электронное заявление.