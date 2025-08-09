Самозапретом на кредиты воспользовались 73 тыс. узбекистанцев

Наиболее популярным сервис самозапрета оказался среди граждан возрастом от 26 до 35 лет (34% всех заявок на самозапрет). Пока женщины пользуются услугой значительно реже мужчин. На долю узбекистанок приходится только 30% заявлений о самозапрете займов.
Возможность ограничить оформление кредитных сделок на свое имя появилась у граждан республики в начале июня. Установить самозапрет можно в центрах государственных услуг, через единый портал интерактивных государственных услуг или напрямую через КИАЦ.
Сервис в первую очередь направлен на защиту от мошеннических схем, при которых злоумышленники оформляли кредиты на узбекистанцев без их ведома. Для отмены самозапрета понадобится письменное или электронное заявление.