Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 9 августа

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,49 тенге, евро — 627,7 тенге, рубля — 6,75 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
537,74 тенге — на покупку, 544,74 тенге — на продажу.
Курс евро:
623,61 тенге — на покупку, 633,61 тенге — на продажу.
Курс рубля:
6,68 тенге — на покупку, 6,79 тенге — на продажу.
Алматы
Курс доллара:
540,09 тенге — на покупку, 542,23 тенге — на продажу.
Курс евро:
627,87 тенге — на покупку, 632,35 тенге — на продажу.
Курс рубля:
6,64 тенге — на покупку, 6,75 тенге — на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
539,80 тенге — на покупку, 542,80 тенге — на продажу.
Курс евро:
624,09 тенге — на покупку, 629,77 тенге — на продажу.
Курс рубля:
6,66 тенге — на покупку, 6,73 тенге — на продажу.