Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 9 августа

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 9 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,49 тенге, евро — 627,7 тенге, рубля — 6,75 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

537,74 тенге — на покупку, 544,74 тенге — на продажу.

Курс евро:

623,61 тенге — на покупку, 633,61 тенге — на продажу.

Курс рубля:

6,68 тенге — на покупку, 6,79 тенге — на продажу.

Алматы

Курс доллара:

540,09 тенге — на покупку, 542,23 тенге — на продажу.

Курс евро:

627,87 тенге — на покупку, 632,35 тенге — на продажу.

Курс рубля:

6,64 тенге — на покупку, 6,75 тенге — на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

539,80 тенге — на покупку, 542,80 тенге — на продажу.

Курс евро:

624,09 тенге — на покупку, 629,77 тенге — на продажу.

Курс рубля:

6,66 тенге — на покупку, 6,73 тенге — на продажу.