Волгоградским УК выписали штрафов на 30 миллионов

26 управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций региона в июле 2025 года были привлечены к административной ответственности за нарушения лицензионной деятельности.

Источник: РИА "Новости"

По информации региональной Госжилинспекции, только за один месяц было вынесено 50 постановлений о назначении управкомпаниям административных наказаний. В итоге коммунальщики получили 10 предупреждений и 40 штрафов на общую сумму 3,6 млн рублей.

Чаще всего организации наказывали за несоблюдение лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта домов и помещений, также законодательства об энергосбережении.

Всего за период с января до июля УК и ТСЖ получили штрафов на общую сумму порядка 30,43 млн руб.