Первые жильцы заселились в ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде

В ИТ-кампус «Неймарк» заселились первые гости.

Источник: телеграм-канал Глеба Никитина

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале. На этой неделе в современные общежития заселились участники ИТ-Академии по информационной безопасности из разных регионов России и Беларуси.

Всего в кампусе будут проживать 80 ребят, которые на протяжении недели будут осваивать практические навыки в сфере кибербезопасности. Губернатор отметил, что участники академии получат одни из самых востребованных на сегодняшний день знаний и компетенций. По его словам, специалисты по кибербезопасности крайне необходимы как в государственном секторе, так и в бизнесе — вне зависимости от его масштаба.

Желаю юным «академикам» удачи в обучении! Они получат актуальнейшие в современном мире навыки. Специалисты по кибербезопасности востребованы и в госсекторе, и в российском бизнесе любого масштаба.

добавил Глеб Никитин

В сентябре общежития кампуса примут участников Всемирного слёта молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Напомним, общежития, выполненные в виде кубов, рассчитаны на 1359 мест. На каждом этаже — по 6−7 блоков, в одном блоке расположены две жилые комнаты, ванная и отдельный санузел. Блоки рассчитаны на 2−3 человек: есть одно- и двухместные комнаты. В холле — общая зона отдыха с кухней, диваном, телевизором и балконом. В некоторых комнатах также есть балконы.

Ранее сообщалось, что восемь человек выиграли гранты на обучение в нижегородском ИТ-кампусе «Неймарк».