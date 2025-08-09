Первые жильцы заселились в ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде

Всего в кампусе будут проживать 80 ребят, которые на протяжении недели будут осваивать практические навыки в сфере кибербезопасности. Губернатор отметил, что участники академии получат одни из самых востребованных на сегодняшний день знаний и компетенций. По его словам, специалисты по кибербезопасности крайне необходимы как в государственном секторе, так и в бизнесе — вне зависимости от его масштаба.