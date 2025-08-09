Минтруда объяснило расчет больничного мамам после декрета и молодым специалистам

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о правилах расчета больничных выплат молодым специалистам и мамам после декрета.
Так, если молодой специалист заболел вскоре после устройства на работу, то в расчет больничных выплат примут его фактический заработок, если такой был. Но, если среднедневной заработок для расчета больничного получится очень маленьким, то за основу возьмут размер минимальной заработной платы.
Мамам после декрета, которые ушли на больничный, отработав меньше месяца, при начислении больничного возьмут в расчет фактический заработок или минимальную зарплату. При этом из расчетного периода отпуск по уходу за ребенком будет исключен.
— Как правило, среднедневной заработок будет высоким. Но если нет, то примут расчет из минимальной заработной платы, — прокомментировали в Минтруда и соцзащиты.