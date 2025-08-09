Волгоградская область вошла в топ популярных туристических направлений в августе

Кроме того, Дубовка заняла 6-е место в списке востребованных направлений для однодневных поездок, что свидетельствует о растущем интересе туристов к малым населенным пунктам региона. В топ однодневного туризма также вошли Ростов-на-Дону, Воронеж, Каменск-Шахтинский, Кущевская, Богучар, Тверь, Дивеево, Павловская и Элиста.