Волгоградская область вошла в топ популярных туристических направлений в августе

Волгоград стал самым популярным городом для трехдневного отдыха, обойдя такие маршруты, как Нижний Новгород, Великий Новгород, Архыз, Псков, Горно-Алтайск, Суздаль, Уфа, Смоленск и Горячий Ключ.
Кроме того, Дубовка заняла 6-е место в списке востребованных направлений для однодневных поездок, что свидетельствует о растущем интересе туристов к малым населенным пунктам региона. В топ однодневного туризма также вошли Ростов-на-Дону, Воронеж, Каменск-Шахтинский, Кущевская, Богучар, Тверь, Дивеево, Павловская и Элиста.
Отметим, что в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, в регионе активно модернизируется туристическая инфраструктура и разрабатываются новые турпродукты, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».