Минтруда сказало, как работать в декрете и получать полное пособие на ребенка

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, как можно работать в отпуске по уходу за ребенком и не терять пособие.
В ведомстве напомнили, что в декретном отпуске мама, отец или другой член семьи, который осуществляет уход за ребенком, могут выйти на работу в любое время до достижения ребенком трехлетнего возраста.
При этом размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от режима работы. Если в декрете выйти на работу не более чем на 0,5 ставки, то пособие не теряется. Однако, если в декрете начать работать на полную ставку, то тогда государство будет платить только 50% от пособия по уходу за ребенком до трех лет.
Также в Минтруда сказали, что если в декрете быть самозанятым и платить налог на профдоход, то пособие на ребенка так же сохраняется в полном объеме.
Напомним, в Беларуси размер пособия на первого ребенка составляет 931,91 белорусского рубля. Пособие на второго и последующих детей составляет 1065 рублей и 4 копейки, а на ребенка-инвалида — 1198 рублей 17 копеек.
При этом выход на работу, осуществление иной деятельности не повлияют на размер и право получения другого вида пособия — семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет.
В Минтруда заметили также, что получатель декретного пособия должен сам информировать об обстоятельствах, которые могут повлиять на размер пособия.
— Если такие данные будут скрыты, излишне выплаченная сумма будет подлежать взысканию, — подчеркнули в министерстве.
Также Минтруда объяснило расчет больничного мамам после декрета и молодым специалистам.
И мы писали, что белорусам сказали об изменениях в трудовом законодательстве: «Поощрительный отпуск, доплаты за контракт, оплачиваемые дополнительные выходные».