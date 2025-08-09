Минтруда сказало, как работать в декрете и получать полное пособие на ребенка

При этом размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от режима работы. Если в декрете выйти на работу не более чем на 0,5 ставки, то пособие не теряется. Однако, если в декрете начать работать на полную ставку, то тогда государство будет платить только 50% от пособия по уходу за ребенком до трех лет.