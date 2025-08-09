Доля активов госбанков в Узбекистане снизилась до 67% в 2024 году

Однако деятельность ЦБ Узбекистана все еще сильно зависит от органов исполнительной власти, а риск-ориентированный надзор пока слабо учитывает климатические и операционные риски. МВФ указал на недостатки в учете проблемных активов и слабый контроль за кредитованием госкомпаний.