Доля активов госбанков в Узбекистане снизилась до 67% в 2024 году

Среди других положительных изменений фонд выделил увеличение стоимости активов сектора до 690 трлн сумов, развитие системы страхования вкладов и снижение доли ипотечных заемщиков без официального дохода до 43% в 2024 году.
К сильным сторонам отечественного финсектора МВФ отнес внедрение риск-ориентированного подхода, создание стратегии по приватизации госбанков и принятие закона о санации. Также эксперты фонда отметили повышение качества корпоративного управления и увеличение минимального уставного капитала банков до 500 млрд сумов.
Однако деятельность ЦБ Узбекистана все еще сильно зависит от органов исполнительной власти, а риск-ориентированный надзор пока слабо учитывает климатические и операционные риски. МВФ указал на недостатки в учете проблемных активов и слабый контроль за кредитованием госкомпаний.
Фонд рекомендовал Узбекистану усилить независимость ЦБ, внедрить более жесткие критерии риск-менеджмента, доработать надзор за системной-значимыми банками и перейти к раскрытию информации по стандартам Basel Pillar 3.