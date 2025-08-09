Минниханову и королю Малайзии показали Ми-38 и «Ансаты» на казанском вертолетном заводе

Раис РТ Рустам Минниханов и Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим посетили Казанский вертолетный завод. Гостю показали линейку вертолетов казанского предприятия: Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортном варианте и в премиум-модификации, а также легкие «Ансаты» в полицейском и санитарном исполнениях. Кроме того, он увидел выставку промышленного потенциала Республики Татарстан, организованную в новом летно-испытательном корпусе, сообщила пресс-служба руководителя республики.