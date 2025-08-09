Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РПН нашел заброшенное месторождение в Свердловской области

На Среднем Урале найдено заброшенное месторождение.

Источник: Комсомольская правда

Одна из артелей золотодобытчиков, завершив разработку месторождения в Свердловской области, оставила участок без необходимой консервации, создав угрозу экологической безопасности региона. Данные нарушения выявлены специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в результате контрольной проверки.

Проверочные мероприятия проводились в целях надзора за выполнением ранее выданного предписания после внепланового выезда на объект. Было зафиксировано, что компания проигнорировала обязательные меры по мониторингу состояния водоемов и атмосферы, а также не провела предусмотренные законом работы по консервации отработанной территории.

— За допущенные нарушения управление инициировало административное дело согласно части первой статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Невыполнение законных требований», — сообщили в ведомстве.

Судья судебного участка № 4 Березовского района признал представителя артели виновным и наложил административный штраф.