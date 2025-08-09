РПН нашел заброшенное месторождение в Свердловской области

Проверочные мероприятия проводились в целях надзора за выполнением ранее выданного предписания после внепланового выезда на объект. Было зафиксировано, что компания проигнорировала обязательные меры по мониторингу состояния водоемов и атмосферы, а также не провела предусмотренные законом работы по консервации отработанной территории.