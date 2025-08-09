РПН нашел заброшенное месторождение в Свердловской области

Одна из артелей золотодобытчиков, завершив разработку месторождения в Свердловской области, оставила участок без необходимой консервации, создав угрозу экологической безопасности региона. Данные нарушения выявлены специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в результате контрольной проверки.
Проверочные мероприятия проводились в целях надзора за выполнением ранее выданного предписания после внепланового выезда на объект. Было зафиксировано, что компания проигнорировала обязательные меры по мониторингу состояния водоемов и атмосферы, а также не провела предусмотренные законом работы по консервации отработанной территории.
— За допущенные нарушения управление инициировало административное дело согласно части первой статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Невыполнение законных требований», — сообщили в ведомстве.
Судья судебного участка № 4 Березовского района признал представителя артели виновным и наложил административный штраф.