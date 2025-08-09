Гомельская и Челябинская области намерены сотрудничать в промышленной робототехнике

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская и Челябинская область намерены сотрудничать в промышленной робототехнике. Об этом шла речь на встрече в городе над Сожем председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, передает корреспондент БЕЛТА.
От АПК до обмена делегациями молодежи. Гомельская и Челябинская области расширяют партнерство.
Как обратил внимание Иван Крупко, одно из новых направлений для сотрудничества регионов, которое должно дать серьезный прогресс, — роботостроение и модернизация предприятий. «В Гомельской области есть предприятие, которое создает программное обеспечение и устанавливает роботизированный комплекс или роботизированную руку пока китайского производства. Посещая Челябинскую область, мы побывали на предприятии “Русский Робот”, где фактически стопроцентная локализация производства», — отметил председатель облисполкома.
«И на первом этапе мы должны посмотреть, в каких направлениях можем задействовать сам робот и какие производства можно модернизировать. В дальнейшем это может выйти на совместное предприятие или “дочку” здесь, в нашей свободной экономической зоне (“Гомель-Ратон”. — Прим. БЕЛТА) по сбору роботов», — озвучил свое видение глава белорусского региона.
По его словам, на гомельских предприятиях — от пищевой промышленности до машиностроения — все чаще устанавливают роботов. «И к этому надо готовить специалистов. Думаю, мы будем очень серьезно обмениваться и нарабатывать опыт при подготовке специалистов всех уровней», — добавил Иван Крупко.
Алексей Текслер сделал акцент на том, что реализация совершенно новых проектов говорит о том, что сотрудничество двух регионов уверенно движется вперед. «Челябинская область — лидер по промышленной робототехнике. Мы не только производим промышленных роботов разных типоразмеров. Мы занимаемся научной, образовательной составляющей. На базе нашего ведущего вуза организована кафедра робототехники и мехатроники. Сейчас строится лаборатория, которая поможет не просто готовить специалистов, но и решать производственные задачи на базе вуза», — рассказал губернатор.
«Мы развиваем тему интеграции и готовы на любом предприятии, любого профиля внедрять промышленных роботов и заинтересованы, чтобы это направление продвигать, в том числе и в Республике Беларусь», — подчеркнул он.
«Мы заинтересованы в появлении промышленных роботов на наших предприятиях, это сильно увеличивает производительность труда, и готовы сотрудничать с коллегами из Беларуси в части новых возможностей. Иван Иванович (Крупко. — Прим. БЕЛТА) предложил в будущем собирать здесь роботы, что я тоже не исключаю. Это направление совершенно новое, и мы будем его продвигать», — подытожил Алексей Текслер. -0-
Фото Гомельского облисполкома.