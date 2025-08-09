Гомельская и Челябинская области намерены сотрудничать в промышленной робототехнике

Алексей Текслер сделал акцент на том, что реализация совершенно новых проектов говорит о том, что сотрудничество двух регионов уверенно движется вперед. «Челябинская область — лидер по промышленной робототехнике. Мы не только производим промышленных роботов разных типоразмеров. Мы занимаемся научной, образовательной составляющей. На базе нашего ведущего вуза организована кафедра робототехники и мехатроники. Сейчас строится лаборатория, которая поможет не просто готовить специалистов, но и решать производственные задачи на базе вуза», — рассказал губернатор.