Китайские мотоциклы вышли на первое место по объемам продаж в России

Китайский рынок предлагает широкий ассортимент мотоциклов по доступной для россиян цене.
Китайские мотоциклы стали лидерами по объемам продаж в РФ. С начала 2025 года россияне купили 36 тысяч байков. Из этого числа 72% приходится именно на модели из Китая. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на данные «Автостата».
«Всего [с начала 2025 года] в России было куплено свыше 36 тысяч новых байков. Китайские марки заняли в общем объеме продаж 72%. Самым продаваемым брендом мотоциклов в июле остался Regulmoto, следом идут марки Racer, Motoland и Voge», — говорится в публикации Коммерсанта.
Такой рост популярности к моделям из КНР стал возможен благодаря параллельному импорту и доступности. Китайская техника по сравнению с европейской предоставляет гораздо более дешевую технику. Новый мотоцикл из КНР с шестилетней гарантией и обслуживанием у официального дилера можно приобрести за 700−800 тысяч рублей. За сопоставимую сумму на рынке представлены подержанные мотоциклы европейских и японских марок возрастом 12−15 лет. Кроме того, недорогие мотоциклы доступны для покупки даже через маркетплейсы. Цены на модели с объемом двигателя 125 кубических сантиметров там начинаются от 100 тысяч рублей.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссияне разочаровались в китайских машинах и перешли на Lada: как изменилась ситуация на авторынке.
Ранее на российском рынке наблюдалось снижение спроса на китайские автомобили, что привело к массовому закрытию дилерских центров и снижению цен на новые и подержанные машины из КНР. При этом отечественные автомобили Lada сохраняют лидирующие позиции по продажам.