Китайские мотоциклы вышли на первое место по объемам продаж в России

Такой рост популярности к моделям из КНР стал возможен благодаря параллельному импорту и доступности. Китайская техника по сравнению с европейской предоставляет гораздо более дешевую технику. Новый мотоцикл из КНР с шестилетней гарантией и обслуживанием у официального дилера можно приобрести за 700−800 тысяч рублей. За сопоставимую сумму на рынке представлены подержанные мотоциклы европейских и японских марок возрастом 12−15 лет. Кроме того, недорогие мотоциклы доступны для покупки даже через маркетплейсы. Цены на модели с объемом двигателя 125 кубических сантиметров там начинаются от 100 тысяч рублей.