Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 10 августа

Нацбанк Беларуси определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 10 августа, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 10 августа, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 10 августа, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9905 белорусского рубля, 1 евро — 3,4905 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7138 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 8 августа, и субботу, 9 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в воскресенье, 10 августа, не поменялись.

Также Нацбанк высказался о ситуации с ценами на шоколад и кофе.