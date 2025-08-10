Ричмонд
В Госдуме хотят снять ограничения для ЦБ на прямое финансирование госнужд

Депутат Миронов предложил изменить некоторые ограничения для ЦБ.

Источник: Комсомольская правда

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой отменить действующие ограничения, запрещающие Центральному банку напрямую финансировать государственные нужды.

«Сейчас есть ограничение для Центробанка на прямое финансирование госнужд. Снятие этих ограничений привлечет необходимые средства для развития экономики», — рассказал депутат.

Политик подчеркнул, что подобная мера создаст предпосылки для кардинального изменения финансовой системы, затрагивая в том числе и механизмы бюджетного процесса.

По мнению Миронова, следует перестать рассматривать дефицит бюджета исключительно через призму бухгалтерской отчетности.

«Практика показывает, что каждый бюджетный рубль, попадая в экономику, сразу создает встречный налоговый и акцизный поток», — добавил Миронов. Ранее Миронов предложил зафиксировать цены на основные продукты питания с 1 сентября.