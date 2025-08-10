Bild: ФРГ может приостановить производство из-за задержек сырья из КНР

Правительство Германии выражает тревогу по поводу задержек в поставках китайских ресурсов, необходимых для производства оружия в стране. Об этом сообщает газета Bild, отмечая, что многие немецкие компании уже сталкиваются с проблемами и могут быть вынуждены приостановить свою деятельность.
В условиях активного расширения военного производства Германии сырье из Китая, включая редкоземельные металлы, становится все более критичным для обеспечения стабильных поставок.
По данным издания, все больше предприятий жалуются на отсутствие необходимых материалов, что вызывает серьезное беспокойство у немецких властей. Эксперт в области международной торговли и адвокат Амир-Саид Гассабех отмечает, что с апреля этого года поступает множество запросов о помощи от компаний, столкнувшихся с дефицитом сырья.
Он предупреждает, что ситуация с поставками может значительно ухудшиться: многие малые и средние фирмы располагают запасами лишь на несколько недель, и при продолжении задержек производство может полностью остановиться.
Министерство экономики Германии также выразило свою озабоченность по поводу ситуации. Представитель ведомства подчеркнул, что страна серьезно относится к рискам, связанным с экспортным контролем Китая на критически важное сырье. В случае необходимости пострадавшие компании смогут обратиться в Еврокомиссию для рассмотрения проблемных случаев и поиска решений совместно с китайским правительством.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что европейские страны в нынешних условиях не способны производить достаточное количество вооружения, необходимого Украине на поле боя или в случае возможного конфликта в регионе.