Шумные авто по ночам могут усмирить: в Госдуме предложили повысить штраф

Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил РИА Новости о подготовке законопроекта, который предусматривает десятикратное увеличение штрафов — с 500 до 5 тысяч рублей — за использование транспортных средств, превышающих допустимый уровень шума в ночное время. Документ в настоящее время дорабатывается ко второму чтению.
«На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз — с 500 рублей до 5 тысяч», — сказал Колунов.
При этом законопроект также вводит норму о задержании транспортных средств с удаленными или измененными глушителями. Фиксация нарушений будет осуществляться специальными шумомерами, оснащенными фото- или видеокамерами.
Парламентарий уточнил, что принятие законопроекта позволит субъектам РФ самостоятельно повышать размер штрафов за указанное нарушение, однако верхний предел будет ограничен суммой в 30 тысяч рублей.
Ранее KP.RU писал, что в Госдуму будет внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.