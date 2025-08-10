Шумные авто по ночам могут усмирить: в Госдуме предложили повысить штраф

Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил РИА Новости о подготовке законопроекта, который предусматривает десятикратное увеличение штрафов — с 500 до 5 тысяч рублей — за использование транспортных средств, превышающих допустимый уровень шума в ночное время. Документ в настоящее время дорабатывается ко второму чтению.