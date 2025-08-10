Эксперт сообщила о быстром росте числа китайских компаний в РФ после начала СВО

За последние 3 года в России было зарегистрировано около 2500 китайских компаний, а их общее число приближается к 10 тысячам, сказала Спутнику гендиректор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева.
Она отметила, что для китайского бизнеса открытие компании в РФ является оптимальным вариантом для запуска деятельности в нашей стране.
«За последние 3 года в России было зарегистрировано около 2500 китайских компаний, а их общее число приближается к 10 тысячам. Это свидетельствует о том, что китайские предприниматели осознали преимущества работы в России через собственные юридические лица и активно их используют», — сказала она.
По ее словам, наибольшее количество китайских компаний в РФ сосредоточено в сфере розничной электронной коммерции (545 в 2024 году), оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами (529), автомобильной промышленности (438), экспорте/импорте продукции машиностроения и электрооборудования (222). В сегменте дистрибуции продовольственных товаров в РФ работает 126 китайских компаний, в логистике и складском бизнесе — 118 компаний, сказала Раднаева.
Эксперт указала, что главные предпочтения российского потребителя — качество товара, его надежность, а также сервисное обслуживание. Следуя эти принципам, многие китайские компании заняли существенные доли на российском рынке. Так, например, в РФ растёт спрос на электронику, бытовую технику, автомобили и товары премиум-класса — именно те сферы, где китайские компании особенно сильны.
Эксперт отметила, что на сентябрь 2025 года запланирован визит в КНР Президента России Владимира Путина, в ходе которого ожидается подписание ряда важных для бизнеса двух стран документов.
«Это даст новый импульс развитию российско-китайских торгово-экономических связей, что привлечет еще больше китайских предпринимателей к российскому рынку», — сказала Раднаева.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.