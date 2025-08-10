Экономист предупредила о блокировке некоторых банковских переводов

В случае подозрительных и нетипичных для держателя карты переводов операции могут быть приостановлены. Об этом сообщает эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
«Теоретически, несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение», — заявила Мамедова. Ее слова приводит агентство «Прайм». Отмечается, что переводы могут приостановить до 10 дней, и лишь в некоторых случаях до 30 дней.
Ранее случаи блокировки карт уже фиксировались, например, жительница ХМАО лишилась доступа к счету после перевода чуть более тысячи рублей продавцу овощей, поскольку операция показалась банку подозрительной. По словам экспертов, даже небольшие суммы и переводы между физическими лицами могут вызвать блокировку, если они не соответствуют обычной активности клиента или попадают под критерии подозрительных операций, установленные банком.