Scat запустил прямые рейсы из Алматы в Минск

Авиакомпания Scat запустила прямые рейсы из Алматы в столицу Беларуси Минск. Первый вылетел сегодня, 10 августа, в 5:30 утра.

Самолеты будут летать дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути составит 5 часов 30 минут.

Стоимость билетов начинается от 179,4 тыс. тенге. За эту цену с собой можно взять ручную кладь до 5 кг. За багаж до 23 кг нужно доплатить около 10 тыс. тенге.

До этого из Алматы в Минск летали с пересадкой в Ташкенте или Астане. Из Астаны в столицу Беларуси есть прямые рейсы Belavia. Они выполняются по четвергам, пятницам и воскресеньям. Цены на билеты начинаются от 134 тыс. тенге в одну сторону.

В начале июля перевозчик запустил прямые рейсы из Шымкента в китайский Урумчи. А в конце мая компания также открыла международные направления в Каир, Шанхай и Сеул.