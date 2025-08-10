В Башкирии опять подорожал бензин

На автозаправочных станциях «Башнефти» и IRBIS вновь подорожал бензин. Ранее «Башинформ» сообщал о повышении цен на топливо 5 августа.
На заправках «Башнефти» на популярные марки бензина цена выросла на 30 копеек. С сегодняшнего дня один литр бензина АИ-95 стоит 60,50 рубля, АИ-95 ATUM — 61,55 рубля, АИ-92 — 56,65 рубля, АИ 92 ATUM — 57,75 рубля. Не изменилась стоимость ДТ — 68,60 рубля и АИ-100 — 80,65 рубля.
Если сравнивать цены с другими компаниями, то, например, на АЗС IRBIS литр АИ-92 стоит 56,49 рубля (+50 копеек), АИ-92 XTRim — 57,49 рубля (+50 коп.), АИ-95 XTRim — 60,99 рубля (+1 рубль) и ДТ — 66,99 рубля (без изменений).
На АЗС UFAOIL литр АИ-92 Евро обойдется в 55,97 рубля, АИ-92 — в 56,47 рубля, АИ-95 Евро — в 59,97 ₽, АИ-95 — в 60,47 и ДТ Евро — в 66,97 ₽