В Башкирии опять подорожал бензин

На заправках «Башнефти» на популярные марки бензина цена выросла на 30 копеек. С сегодняшнего дня один литр бензина АИ-95 стоит 60,50 рубля, АИ-95 ATUM — 61,55 рубля, АИ-92 — 56,65 рубля, АИ 92 ATUM — 57,75 рубля. Не изменилась стоимость ДТ — 68,60 рубля и АИ-100 — 80,65 рубля.