Белорусские аграрии намолотили 5 млн тонн зерна

По оперативным данным на 10 августа, на полях страны намолочено 5 млн 9 тыс. т зерна вместе с рапсом.
Вклад в общий каравай каждой области: Витебская — 398 тыс. т, Могилевская — 574 тыс. т, Гомельская — 593 тыс. т, Гродненская — 1,048 млн т, Минская — 1,086 млн т, Брестская — 1,31 млн т.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 50% площадей, что составляет 1 млн 3 тыс. га.
Поставлено в счет госзаказа: продовольственного зерна — 171 тыс. т (24% от плана), маслосемян рапса — 83 тыс. т — 87% от плана.
Вытереблено льна на 28 тыс. га, что составляет 58% запланированных площадей.
Скошено трав второго укоса на площади 895 тыс. га — 84% плана.
Заготовлено сена 321 тыс. т — 44% плана. Сенажа — 11 млн 470 тыс. т (82% плана). В том числе в полимерной упаковке — 360 тыс. т.
Травяных кормов заготовлено 3 млн 482 тыс. т — 35% плана.