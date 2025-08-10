В Самаре новые застройщики обязуются реставрировать памятники культуры

В Самарской области новых иногородних застройщиков обяжут реставрировать объекты культурного наследия. Министр строительства региона Александр Фомин рассказал «КП-Самара», когда жители увидят первые результаты работы.
Весной текущего года власти рассказали о привлечении застройщиков из других регионов. Строительные компании будут «разбавлять» местный рынок. По словам министра, к работам приступили порядка пяти иногородних организаций из Урала, Поволжья и центра страны. Они будут рассматривать площадки в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске и Новокуйбышевске.
Кроме того, Александр Фомин подчеркнул, что застройщики будут работать над существующими КРТ. Среди обязательных условий — включение в проекты ОКН и их восстановление.
— Уже пристроено порядка пяти ОКН, плюс два проданы через аукционы. Реставрация долгая (год разработка проекта, плюс 2−3 года работы), но это необходимо для города, — добавил министр.