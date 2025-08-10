В Самаре новые застройщики обязуются реставрировать памятники культуры

Весной текущего года власти рассказали о привлечении застройщиков из других регионов. Строительные компании будут «разбавлять» местный рынок. По словам министра, к работам приступили порядка пяти иногородних организаций из Урала, Поволжья и центра страны. Они будут рассматривать площадки в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске и Новокуйбышевске.