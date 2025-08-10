В Молдове ожидается значительное снижение урожая яблок в этом году

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Урожай яблок в этом году в Молдове составит около 277 тысяч тонн, что на 31,5% меньше, чем в 2024 году, когда производителями было получено 404,6 тысячи тонн. Таковы предварительные расчеты, представленные ассоциацией Moldova Fruct, проведенные ей на основе методологии «Всемирной ассоциации яблок и груш» (WAPA).
Такое крупное снижение урожайности исполнительный директор Moldova Fruct Юрие Фалэ объяснил двумя волнами весенних заморозков и сокращением площадей садов. Из общего урожая 2025 года на экспорт будет направлено около 70 тысяч тонн (25,3%), что более чем на 33 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году. На внутреннем рынке останется около 40 тысяч тонн. Остальная часть урожая (167 тысяч тонн) отправится на переработку, а это более чем на 84 тысяч тонн меньше показателей прошлого года.
По словам Фалэ, снижение количества производства яблок коснется и других стран востока и юга Европы. Так, в Греции урожай может снизиться на 51,5%, в Румынии — 39,5%, в Сербии — на 26,7%, на Украине — до 7,6%. В западной Европе и в центре такого сокращения не ожидается. Напротив, такие страны как Австрия, Чехия, Польша и Бельгия, не пострадавшие этой весной от заморозков, по предварительным оценкам, увеличат производство.
Прогноз по Молдове, представленный Moldova Fruct был разработан на основе данных, предоставленных членами ассоциации из различных регионов страны, информации от Министерства сельского хозяйства и сельхозуправлений Бричанского, Сорокского и Единецкого районов.