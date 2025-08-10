В Молдове ожидается значительное снижение урожая яблок в этом году

Такое крупное снижение урожайности исполнительный директор Moldova Fruct Юрие Фалэ объяснил двумя волнами весенних заморозков и сокращением площадей садов. Из общего урожая 2025 года на экспорт будет направлено около 70 тысяч тонн (25,3%), что более чем на 33 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году. На внутреннем рынке останется около 40 тысяч тонн. Остальная часть урожая (167 тысяч тонн) отправится на переработку, а это более чем на 84 тысяч тонн меньше показателей прошлого года.