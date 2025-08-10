В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов питания

Размер наценки на 25 основных социально значимых продуктов питания не должен быть больше 15 процентов от закупочной цены, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Он уточнил, что речь идёт о продовольственных товарах, список которых утверждает правительство.
«Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15 процентов от цены оптовой закупки», — сказал депутат, слова которого приводит ТАСС.
Так парламентарий ответил на вопрос о планах и приоритетах фракции СРЗП на следующую сессию. По словам Миронова, сейчас наценка на продукты питания в торговых сетях может достигать от 100 до 200 процентов.
Лидер партии подчеркнул, что людям приходится покупать товары по такой цене, и государство «должно вмешаться» в указанную ситуацию.
Напомним, ранее Сергей Миронов призвал зафиксировать цены на базовые продукты питания с 1 сентября до Нового года. Согласно его информации, в РФ годовые расходы семей на питание выросли на 10−15%. При этом инфляция к концу июля составила более 9%. Миронов добавил, что фиксация цен должна сопровождаться целым набором действий.