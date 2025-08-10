Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов питания

Миронов пояснил, что наценка на продовольствие в торговых сетях может достигать от 100 до 200 процентов.

Источник: Аргументы и факты

Размер наценки на 25 основных социально значимых продуктов питания не должен быть больше 15 процентов от закупочной цены, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он уточнил, что речь идёт о продовольственных товарах, список которых утверждает правительство.

«Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15 процентов от цены оптовой закупки», — сказал депутат, слова которого приводит ТАСС.

Так парламентарий ответил на вопрос о планах и приоритетах фракции СРЗП на следующую сессию. По словам Миронова, сейчас наценка на продукты питания в торговых сетях может достигать от 100 до 200 процентов.

Лидер партии подчеркнул, что людям приходится покупать товары по такой цене, и государство «должно вмешаться» в указанную ситуацию.

Напомним, ранее Сергей Миронов призвал зафиксировать цены на базовые продукты питания с 1 сентября до Нового года. Согласно его информации, в РФ годовые расходы семей на питание выросли на 10−15%. При этом инфляция к концу июля составила более 9%. Миронов добавил, что фиксация цен должна сопровождаться целым набором действий.