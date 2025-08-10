Недвижимость на Дальнем Востоке — спрос растет, цены держатся

Эксперты отмечают, что рост спроса на недвижимость в дальневосточных городах может быть связан с реализацией государственных программ поддержки и развитием региона. При этом стабильность цен создает благоприятные условия для как для покупателей, так и для продавцов. Ранее мы писали, что в Приморье начали действовать новые меры поддержки многодетных семей.