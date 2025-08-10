Недвижимость на Дальнем Востоке — спрос растет, цены держатся

Рынок недвижимости на Дальнем Востоке демонстрирует впечатляющие показатели во втором квартале 2025 года. Специалисты зафиксировали значительный рост спроса на вторичное жилье в ряде городов региона, в том числе в Приморском крае, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ТАСС и на Российскую гильдию риелторов.
Особую динамику показали Находка, Артем, Благовещенск и Елизово, где интерес к покупке недвижимости вырос более чем на 15%. Этот показатель существенно превышает общероссийские тенденции.
Ценовая политика на рынке многоквартирного жилья демонстрирует относительную стабильность. В 25 городах страны стоимость квадратного метра осталась на прежнем уровне, в то время как в 11 городах произошло незначительное снижение цен.
Лидером по стоимости жилья остается Москва, где цены в массовом сегменте варьируются от 302 до 405 тысяч рублей за квадратный метр. При этом дальневосточные города также входят в число регионов с высокими показателями стоимости недвижимости.
В числе дорогих рынков жилья оказались Петропавловск-Камчатский, Елизово, Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Здесь средняя стоимость квадратного метра на вторичном и первичном рынках составляет от 160 до 200 тысяч рублей.
Большинство городов России демонстрируют более доступные цены — в диапазоне 120−160 тысяч рублей за квадратный метр. Это делает жилье более привлекательным для потенциальных покупателей.
Эксперты отмечают, что рост спроса на недвижимость в дальневосточных городах может быть связан с реализацией государственных программ поддержки и развитием региона. При этом стабильность цен создает благоприятные условия для как для покупателей, так и для продавцов. Ранее мы писали, что в Приморье начали действовать новые меры поддержки многодетных семей.