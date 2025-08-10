В Самаре за 319 млн рублей отремонтируют здание налоговой службы, которое не требует ремонта

Капремонт здания УФНС на Циолковского, 9, включает обновление отделки и инженерных систем. Подрядчика ищут через конкурс.
В Самаре здание Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) ждет капитальный ремонт. На работы выделили 319 миллионов рублей.
Сейчас ищут подрядчика, который займется обновлением. По документам, ремонт затронет почти все внутренние системы, но перепланировку и изменения фасада не планируют. При этом, в социальных сетях отмечают, что здание выглядит отлично и никакого ремонта не требует: ремонт здания налоговой ляжет дополнительным бременем на налогоплательщиков, чьи отчисления могли бы пойти на более актуальные для них нужды.
Что обновят:
Полностью заменят отделку: покрасят стены и потолки, уложат новые полы (ламинат, линолеум, плитку). Установят новые двери. Модернизируют инженерные системы: электрику, водоснабжение, отопление, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализацию, видеонаблюдение.
«Будет проведена автоматизация и диспетчеризация инженерных систем», — указано в документации.
Работы должны завершить до 29 октября 2027 года.
