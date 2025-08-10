Запущен прямой авиарейс Алматы — Минск

Рейсы будут дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Как и в случае с другими полетами за Урал, пассажиры будут «терять» несколько часов из-за смены часового пояса, зато при вылете из Алматы в Минск можно будет выиграть по времени. Примерное время полета — чуть более пяти часов.