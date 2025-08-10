Ричмонд
Запущен прямой авиарейс Алматы — Минск

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям, примерное время полета составляет чуть более пяти часов.

Источник: Telegram / Национальный аэропорт Минск

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Казахстанская авиакомпания SCAT запустила прямые рейсы Алматы — Минск, сообщает Национальный аэропорт Минск.

Первый борт торжественно прибыл в Минск в воскресенье 10 августа. По традиции его встретили водной аркой, а экипаж угостили хлебом-солью.

Рейсы будут дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Как и в случае с другими полетами за Урал, пассажиры будут «терять» несколько часов из-за смены часового пояса, зато при вылете из Алматы в Минск можно будет выиграть по времени. Примерное время полета — чуть более пяти часов.

Ранее из белорусской столицы в самый населенный город Казахстана по воздуху можно было добраться только с пересадками. Как правило, летели через Москву, Баку, Астану и Ташкент.

Алматы, являясь бывшей столицей, сохраняет роль финансового центра. Там находятся штаб-квартиры крупнейших банков страны. Также возле города расположены различные туристические места и курорты.