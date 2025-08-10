Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 10 августа

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 10 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,49 тенге, евро — 627,7 тенге, рубля — 6,75 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

537,68 тенге — на покупку, 544,68 тенге — на продажу.

Курс евро:

623,57 тенге — на покупку, 633,57 тенге — на продажу.

Курс рубля:

6,68 тенге — на покупку, 6,79 тенге — на продажу.

Алматы

Курс доллара:

540,03 тенге — на покупку, 542,13 тенге — на продажу.

Курс евро:

628,14 тенге — на покупку, 632,50 тенге — на продажу.

Курс рубля:

6,63 тенге — на покупку, 6,75 тенге — на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

539,33 тенге — на покупку, 542,33 тенге — на продажу.

Курс евро:

624,53 тенге — на покупку, 630,35 тенге — на продажу.

Курс рубля:

6,67 тенге — на покупку, 6,73 тенге — на продажу.