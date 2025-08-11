Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вдова пермского фокусника может заняться торговлей алкоголем

В Перми зарегистрировано ООО «ООО “Фокус”. Как свидетельствуют данные базы “СПАРК-Интерфакс”, основным видом деятельности вновь созданного юрлица является торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах. Уставный капитал ООО — 10 тыс. руб.

Источник: Freepik

Единоличным владельцем и руководителем организации выступает Ирина Данилина. Госпожа Данилина является супругой народного артиста РСФСР, экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Данилина, скончавшегося в конце 2024 года.

Ранее госпожа Данилина уже регистрировала юрлицо, в названии которого упоминался скончавшийся фокусник или его деятельность — в начале года она создала ООО «Эстрадный театр иллюзион Владимира Данилина».

Напомним, 30 декабря на 74-м году жизни умер иллюзионист и бывший депутат краевого ЗС Владимир Данилин. Как иллюзионист, господин Данилин провел множество гастролей, в том числе в Афганистане, за что был награжден медалью. В 1991 году получил Гран-при Всемирного конгресса иллюзионистов. В 2003 году Владимир Данилин стал почетным гражданином Перми, а в 2011-м был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края. Господин Данилин также был владельцем ресторана-театра, который он назвал в честь себя.