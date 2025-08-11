Вдова пермского фокусника может заняться торговлей алкоголем

Напомним, 30 декабря на 74-м году жизни умер иллюзионист и бывший депутат краевого ЗС Владимир Данилин. Как иллюзионист, господин Данилин провел множество гастролей, в том числе в Афганистане, за что был награжден медалью. В 1991 году получил Гран-при Всемирного конгресса иллюзионистов. В 2003 году Владимир Данилин стал почетным гражданином Перми, а в 2011-м был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края. Господин Данилин также был владельцем ресторана-театра, который он назвал в честь себя.