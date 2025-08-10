У РФ есть шанс войти в пятерку мировых лидеров добычи редкоземельных металлов

У России есть все шансы войти в пятерку мировых лидеров по добыче редкоземельных металлов к 2030 году. Это стало возможным благодаря новой государственной политике в отношении добычи таких минералов, а также привлечению широкого круга активных и заинтересованных инвесторов в отрасль, сообщает РИА Новости.
На сегодняшний день топ-5 добытчиков редкоземов выглядит следующим образом: Китай (270 тыс. тонн); США (41 тыс. тонн); Мьянма (31 тыс. тонн); Австралия (13 тыс. тонн) и Таиланд (13 тыс. тонн).
Россия же пока даже не близка к пятерке лидеров, ее вклад в мировую добычу редкоземельных металлов составляет всего 1%. Дело в том, что до недавнего времени расходы на разработку этой отрасли считались нерентабельными, а работы были бы очень дорогими для производителей. При этом Россия обладает крупнейшими запасами таких ресурсов в мире, но практически их не разрабатывает. Пока что.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин в 2024 году призвал разработать программу по развитию добычи и обработки редкоземельных металлов.