Очереди из машин на подходах к Крымскому мосту ликвидированы

В телеграм-канале оперативной ситуации на Крымском мосту рассказали о том, что по данным на 20 часов вечера воскресенья, очередей из автомобилей перед мостом нет.
— С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, — гласит сообщение в телеграм.
Часом ранее, согласно оперативной информации, со стороны Тамани также не было очереди перед пунктом ручного досмотра, а со стороны Керчи стояли в ожидании 105 машин. При этом, днем сообщалось об автомобильной очереди в 1,7 тыс. машин.