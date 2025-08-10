«Живые деньги»: почему банки могут отказаться от начисления кешбэка

— Но такие акции теперь полностью лежат бременем на банках и становятся обузой. Банкам стало просто невыгодно платить за то, что люди и так делают автоматически. Есть еще одна причина: магазины платят банкам комиссию за каждую покупку, что на экономическом языке называется «эквайринг». Именно из этой прибыли банк и выплачивал кешбэк клиентам, — рассуждает эксперт. — Но дело в том, что по этой статье прибыль у банков постоянно снижается, так как люди совершают больше покупок в магазинах по QR-коду, по системе быстрых платежей. Именно за такие оплаты прибыль банкам не отчисляется.