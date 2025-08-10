«Живые деньги»: почему банки могут отказаться от начисления кешбэка

Банки могут отказаться от начисления кешбэка. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук, профессора Александра Сагайдака, с чем связаны такие перемены.
Александр Сагайдак отмечает, что для государства выгоднее, когда взаиморасчеты производятся по банковским или электронным платежам, а не «наличкой».
— И все потому, что на печатание денег, их обслуживание и хранение требуются дополнительные расходы. Одна только инкассация стоит очень дорого, — рассказывает Александр.
Безналичное обслуживание намного выгоднее. Однако вспоминается период, когда россиянам было тяжело переходить на оплату по картам, они не верили, что будет все так просто: достал из кармана, приложил к терминалу — и все.
— Банковские карты оставались заморской диковиной. Поэтому в 2010-е годы и пошла мода на кешбэки: их вводили как магазины, так и банки, чтобы приучить клиентов к безналичной оплате, — рассказывает Сагайдак.
Что делать, если в наследство достался кредит.
Причем в магазинах предлагали скидки на следующие покупки за оплату картами, а в банках шли на начисление кешбэка: поначалу копились бонусы, которые клиент мог потратить на подарки. Но позже почти все банки ввели услугу: обмен этих бонусов на «живые деньги», которыми потом также можно расплачиваться.
— И это еще больше стало завлекать клиентов. Причем многие уже привыкли к такой «халяве» и уже не представляют жизни без приятных сюрпризов: вроде бы ты делаешь привычные покупки, но теперь за них получаешь бонусы, — продолжает Александр.
Так людям стало выгоднее расплачиваться по картам: сегодня практически все банки делают «любимые категории» для покупок, по которым начисляется повышенный кешбэк — вплоть до 15 процентов от покупки. А это довольно неплохой подарок. О таком раньше можно было только мечтать.
— Но такие акции теперь полностью лежат бременем на банках и становятся обузой. Банкам стало просто невыгодно платить за то, что люди и так делают автоматически. Есть еще одна причина: магазины платят банкам комиссию за каждую покупку, что на экономическом языке называется «эквайринг». Именно из этой прибыли банк и выплачивал кешбэк клиентам, — рассуждает эксперт. — Но дело в том, что по этой статье прибыль у банков постоянно снижается, так как люди совершают больше покупок в магазинах по QR-коду, по системе быстрых платежей. Именно за такие оплаты прибыль банкам не отчисляется.
Эксперт добавил — безналичная оплата покупок выступает антиинфляционным инструментом. Все-таки на ее обслуживание уходит меньше средств. Поэтому он считает, что систему поощрения клиентов, скорее всего, не уберут, но модернизируют, то есть она будет работать иначе.
Анатолий Труба, доктор экономических наук, профессор:
— Банки считаются кровеносной системой экономики любой страны. При этом целью любого банка является получение прибыли. Но времена бывают разные и меняется ключевая ставка Центробанка, исходя из которой клиентам нужно больше платить процентов по вкладам, естественно, их прибыль снижается. Поэтому в данном случае банки ищут равновесие между получаемым доходом и привлечением новых клиентов.
С 1 сентября в России введут новый порядок оформления кредитов — теперь мгновенно получить деньги в банке не получится. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил генеральный директор ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.