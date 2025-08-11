Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 11 августа после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 8 августа, субботу, 9 августа, и воскресенье, 10 августа, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос в понедельник, 11 августа. Сильнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.