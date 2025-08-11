Ричмонд
Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 11 августа после выходных

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро и повысил курс российского рубля на 11 августа, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 11 августа, понедельник. В частности, курс доллара и курс евро стал ниже, а курс российского рубля стал выше после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 11 августа, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9876 белорусского рубля, 1 евро — 3,4772 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7160 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 8 августа, субботу, 9 августа, и воскресенье, 10 августа, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос в понедельник, 11 августа. Сильнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара уменьшился на 0,0029 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0133 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0022 белрубля.

Еще Нацбанк назвал основные причины роста цен в Беларуси.