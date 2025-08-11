Ричмонд
В Молдове все больше компаний с иностранным капиталом

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Более 2100 компаний с иностранным и смешанным капиталом зарегистрировано в Молдове за последние четыре года. Так, в 2021 году в стране было 391 такое предприятие, в 2022 году — 540, в 2023 году — 557 предприятий, а в 2024 году их число составило 621.

Источник: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

В 2025 году, только за первое полугодие, уже было зарегистрировано более 350 новых организаций.

заявила вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Дойна Нистор, добавив, что число компаний с иностранным капиталом будет расти в дальнейшем

По данным Минэкономразвития, акционерами этих компаний являются преимущественно граждане соседних с Молдовой государств.

Большинство иностранных инвесторов — из Европейского союза, Румынии, Германии, Италии и многих других стран. Также есть инвесторы из Турции, США, Великобритании, Израиля, Швейцарии и, особенно, из Украины: зарегистрировано более 495 компаний. При этом прямые иностранные инвестиции только за первый квартал этого года выросли в 2,7 раза.

отметила Нистор

Министр связала рост числа компаний с иностранным капиталом в Молдове со стремлением республики к вступлению в ЕС и «соответствие европейским стандартам».