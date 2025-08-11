В Молдове все больше компаний с иностранным капиталом

В 2025 году, только за первое полугодие, уже было зарегистрировано более 350 новых организаций.
По данным Минэкономразвития, акционерами этих компаний являются преимущественно граждане соседних с Молдовой государств.
Большинство иностранных инвесторов — из Европейского союза, Румынии, Германии, Италии и многих других стран. Также есть инвесторы из Турции, США, Великобритании, Израиля, Швейцарии и, особенно, из Украины: зарегистрировано более 495 компаний. При этом прямые иностранные инвестиции только за первый квартал этого года выросли в 2,7 раза.
Министр связала рост числа компаний с иностранным капиталом в Молдове со стремлением республики к вступлению в ЕС и «соответствие европейским стандартам».