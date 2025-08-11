В Молдове все больше компаний с иностранным капиталом

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Более 2100 компаний с иностранным и смешанным капиталом зарегистрировано в Молдове за последние четыре года. Так, в 2021 году в стране было 391 такое предприятие, в 2022 году — 540, в 2023 году — 557 предприятий, а в 2024 году их число составило 621.